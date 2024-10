NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Harry Martin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie damit, wie die etablierten Reifenhersteller ihre starke Marktposition über eine lange Zeit verteidigt haben, obwohl sie nicht immer die niedrigsten Kosten hatten. Bei Conti geht er jedoch davon aus, dass sich die Schwierigkeiten im Segment Automotive fortsetzen. Langfristige Ziele müssten wohl nach unten korrigiert werden. Sein Top-Investment bleibt Michelin, der langjährige Innovationsführer der Branche./edh/tih



