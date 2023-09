HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Covestro nach einem Auftritt des Konzernchefs auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Trotz des Gegenwinds durch hohe Energiekosten in Europa sowie die Abschwächung auf dem Baumarkt und das langsamere chinesische Wirtschaftswachstum habe sich der Manager zuversichtlich zu den langfristigen Wachstumsaussichten des Spezialchemieherstellers geäußert, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das operative Gwinnziel (Ebitda) von 2,8 Milliarden Euro in der Mitte des Zyklus beurteile der Konzernlenker positiv./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.