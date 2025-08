ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando nach Zahlen und einer anschließenden Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Yashraj Rajani geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Online-Modehändler seine Ziele besonnen formuliert hat. Daher wirkten diese nebst den angepeilten Synergien aus der About-You-Übernahme konservativ. Er sieht ein gestiegenes Vertrauen in die mittelfristigen Aussichten und strategische Gründe für den Zukauf./rob/tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 10:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.