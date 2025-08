FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 52 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe eine gute Ergebnisentwicklung in einem herausfordernden Umfeld verzeichnet, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine solide Bilanz, ein hoher Free Cashflow und gezielte Investitionen in margenstarke Wachstumsfelder bildeten ein tragfähiges Fundament für eine langfristig attraktive Equity Story. Den neuen fairen Wert begründete er mit seinem aktuellen Bewertungsansatz./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 11:02 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 11:18 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.