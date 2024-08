NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim vor Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Im Zuge der Veröffentlichung dürfte der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter das Jahresziel für das bereinigte operative Ergebnis erhöhen, prognostizierte Analystin Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gründe für diesen Schritt seien unter anderem die Integration der zugekauften SeeTickets und Verbesserungen im Zusammenhang mit den vermarkteten Künstlern./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 10:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2024 / 10:28 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.