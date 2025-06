FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Halten" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen. Die Einigung mit Toyota auf eine Fusion von Mitsubishi Fuso und Hino schaffe einen wettbewerbsfähigeren asiatischen Lkw-Hersteller, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das dafür entstehende, börsengelistete Gemeinschaftsunternehmen werde künftig als Beteiligung konsolidiert, was für die Profitabilität von Daimler Truck von Vorteil sein sollte. Er sieht in der seit langem angestrebten Verschmelzung einen positiven Schritt./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





