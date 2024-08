NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero nach Zahlen und mit Blick auf den angekündigten Börsengang (IPO) der Marke Talabat auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe im ersten Halbjahr stark abgeschnitten und den Ausblick bestätigt, was normalerweise für eine positive Kursreaktion ausreichen sollte, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese verdanke die Aktie aber primär den IPO-Plänen für die rasant wachsende Marke Talabat an der Börse in Dubai. Ein erfolgreicher Verlauf werde die durch den Foodpanda-Verkauf in Taiwan ermöglichte Bilanzreparatur unterstützen. Die Tabalat-Nachrichten dürften auch bei der anstehenden Analystenkonferenz mit im Fokus stehen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2024 / 03:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2024 / 03:03 / ET





