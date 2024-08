FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero nach Zahlen und mit Blick auf den angekündigten Börsengang (IPO) der Marke Talabat auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Nach dem überraschend starken zweiten Quartal sei der Essenslieferdienst auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Markt seien zudem die PO-Pläne für die rasant wachsende Marke Talabat an der Börse in Dubai wohl eine positive Überraschung, da sie der Bewertung helfen könnten./gl/ck



