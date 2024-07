NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas widmete sich am Mittwoch dem Thema "Generation Z und die Zukunft der Essenslieferdienste". Diese Generation sei die erste "Mobile-first"-Generation, also vor allem auf mobile Endgeräte fokussiert. Zudem seien die etwa zwischen den Jahren 1996 und 2009 geborenen Personen mit zunehmenden Dienstleistungsangeboten aufgewachsen und schätzten freie Zeit viel mehr als die Vorgenerationen. All dies komme dem Potenzial von Essenslieferdiensten zugute./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 16:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / 05:00 / UTC



