NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das zweite Quartal sei ein weiterer Schritt des Essenslieferdienstes in die richtige Richtung gewesen, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neben starken Zahlen, vor allem in der Region Nordafrika und Nahost, seien auch die Erkenntnisse zum Korea-Geschäft, die Überlegung eines Talabat-Börsengangs, der bestätigte Ausblick und ein sich der Gewinnschwelle nähernder freier Barmittelzufluss, allesamt gute Nachrichten für die zuletzt gebeutelte Aktie./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / 16:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2024 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.