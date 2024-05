NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit Blick auf einen weiteren Kauf von T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Übernahme des Mobilfunkgeschäfts und von Frequenzen des Konkurrenten U.S. Cellular durch die US-Tochter sollte nach monatelangen Spekulationen keine große Überraschung mehr sein, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe zwar regulatorische Unsicherheiten. Bei ihrer Entscheidung über die Zulässigkeit der Transaktion dürften die Wettbewerbsbehörden aber die schwierige Stellung von U.S. Cellular als eigenständiges Unternehmen im Blick haben. Zudem betrage die vereinbarte Strafzahlung für einen Abbruch des Geschäfts lediglich 60 Millionen US-Dollar, sodass T-Mobile US wenig zu verlieren habe./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2024 / 17:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2024 / 17:31 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.