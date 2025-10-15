Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Plus

Am Mittwochabend wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Zum Handelsende bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,12 Prozent fester bei 5 614,47 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,753 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,269 Prozent auf 5 566,97 Punkte an der Kurstafel, nach 5 552,05 Punkten am Vortag.

Bei 5 566,97 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 639,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,33 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 15.09.2025, bei 5 440,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 354,17 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 946,73 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14,16 Prozent nach oben. Bei 5 674,55 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 2,28 Prozent auf 42,54 EUR), adidas (+ 1,23 Prozent auf 189,30 EUR), Infineon (+ 1,20 Prozent auf 32,51 EUR), Siemens (+ 0,96 Prozent auf 240,65 EUR) und SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 234,20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-5,09 Prozent auf 1 745,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,95 Prozent auf 5,38 EUR), Deutsche Börse (-1,70 Prozent auf 225,40 EUR), Deutsche Bank (-1,17 Prozent auf 30,08 EUR) und Allianz (-0,97 Prozent auf 366,10 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 689 314 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 327,135 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,99 zu Buche schlagen. Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at