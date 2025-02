NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Outperform" belassen. Wie in jedem Januar und Februar beeinträchtige das chinesische Neujahrsfest die Aussagekraft aktueller Zahlen für die Handelsaktivität, schrieb Analyst Alexander Irving am Dienstagabend. Die jüngsten aussagekräftigeren Daten sprächen aber für robuste Transportvolumina des Logistikkonzerns./ag/edh



