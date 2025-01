NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" belassen. Der Absatzmarkt USA habe sich im Schlussquartal 2024 abgeschwächt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Daten des Marktforschers Nielsen zufolge ist der Konsum im Dezember im Vergleich zum November zurückgegangen. Dies und die generelle Schwäche im Handel mit Tequila sei für Diageo besorgniserregend. Im ersten Halbjahr dürfte der aus eigener Kraft erwirtschaftete Umsatz im Spirituosenhandel in den USA um ein Prozent zurückgehen./bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2025 / 10:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 10:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.