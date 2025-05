Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Letztendlich ging der STOXX 50 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 4 397,04 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,067 Prozent auf 4 405,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 402,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 408,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 393,42 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,856 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2025, lag der STOXX 50 bei 4 596,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Stand von 4 607,74 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 01.05.2024, den Wert von 4 391,41 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 1,34 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Diageo (+ 0,29 Prozent auf 20,98 GBP), RELX (+ 0,20 Prozent auf 40,75 GBP), Glencore (+ 0,04 Prozent auf 2,45 GBP), BP (-0,09 Prozent auf 3,50 GBP) und BAT (-0,37 Prozent auf 32,36 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil London Stock Exchange (LSE) (-2,28 Prozent auf 113,60 GBP), GSK (-1,38 Prozent auf 14,63 GBP), AstraZeneca (-1,12 Prozent auf 106,08 GBP), National Grid (-1,06 Prozent auf 10,72 GBP) und HSBC (-0,88 Prozent auf 8,25 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 26 305 691 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 297,829 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,82 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,87 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at