NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2970 auf 2880 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für den Spirituosenkonzern werde es ein neues Spiel, wenn der Luxusgüterkonzern LVMH die Wein- und Champagnermarke Moët Hennessy abspaltet, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Frühere Konzernchefs hätten keinen Hehl daraus gemacht, dass sie die Marke gerne bei sich integrieren würden. Ein Deal würde die Bilanz von Diageo stark belasten und möglicherweise eine Veräußerung des Biergeschäfts erforderlich machen. Der Experte passte in seiner Studie auch seine Schätzungen für Diageo an - unter anderem wegen Währungseffekten./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2025 / 04:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2025 / 05:55 / UTC



