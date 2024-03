NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Die von der Gematik beschlossenen Spezifikationen für das Software-Modul eHealth-CardLink als weitere Möglichkeit für das Einlösen elektronischer Rezepte dürften sich als wichtiger Kurstreiber für die Online-Apotheken Redcare Pharmacy und DocMorris erweisen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie seien ein wichtiger Faktor für die Erschließung des mehr als 50 Milliarden Euro schweren deutschen Marktes./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 12:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 12:31 / ET



