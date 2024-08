HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat DocMorris von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 50 Franken gesenkt. Analyst Michael Heider begründete sein negativeres Votum in einer am Montag vorliegenden Studie mit den eingetrübten Profitabilitäts- und Wachstumszielen der Online-Apotheke. Erstaunt zeigte er sich vor allem darüber, dass DocMorris sein reduziertes Ebitda-Ziel mit höheren Marketingausgaben rechtfertigte. Diese sollten normalerweise zu steigenden Umsätzen führen, doch das Unternehmen habe gleichzeitig aber auch sein Erlösziel gesenkt./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.