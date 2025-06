NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach Zahlen und einer Telefonkonferenz zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die Trendwende bei dem US-Sportartikelkonzern dürfte das Schlimmste überstanden sein, schrieb Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Analystin rechnet mit schrittweisen Fortschritten in den kommenden Quartalen. Das sollte das Vertrauen der Anleger in Nikes Rückkehr zu einem nachhaltigen mittelfristigen Wachstumsalgorithmus stärken./rob/ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 03:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2025 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.