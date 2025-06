ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike von 56 auf 63 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Jay Sole am Freitag nach Auswertung der Zahlen. Der Turnaround gehe schneller vonstatten als gedacht. Sole hob seine Schätzungen und rollte die Bewertungsbasis zum Start in das neue Geschäftsjahr nach vorne. Mit seinem Kursziel liegt er aber fast auf dem aktuellen Bewertungsniveau./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 09:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.