FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Siltronic von 35 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz intakter struktureller Treiber sei noch keine Trendwende in Sicht, titelte Dirk Schlamp am Freitag über seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Den gestiegenen fairen Wert begründete er mit modelltechnischen Anpassungen./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 11:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2025 / 11:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



