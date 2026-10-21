Eni Aktie
|26,37EUR
|0,21EUR
|0,78%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für die wichtigsten europäischen Ölkonzerne seien seit der Veröffentlichung der Zwischenberichte für das dritte Quartal um durchschnittlich 11 Prozent gestiegen, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies sei vor allem auf Anzeichen für bessere Raffineriemargen sowie erneut starke Beiträge aus den Handelsgeschäften zurückzuführen. Die Bewertungen seien nicht überzogen, da die Sektorwerte einen durchschnittlichen Ölpreis von lediglich 71 US-Dollar je Barrel bei normalisierten Gas- und Raffineriemargen einpreisten./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,20 €
|
Abst. Kursziel*:
14,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,77%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
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|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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20.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
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19.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
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19.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
19.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
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|Eni Buy
|UBS AG
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|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|26,40
|0,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16:45
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:45
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16:44
|Netflix Buy
|UBS AG
|16:43
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|16:42
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:13
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:40
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:18
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:17
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|14:15
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|13:37
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:37
|SpaceX Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:21
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG