FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni nach Quartalszahlen von 18,50 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ölkonzern habe in einem schwächeren Sektorumfeld erneut die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie.. Dies interpretiert der Experte auch als Zeichen, dass die Maßnahmen zur Verbesserung des Geschäftsportfolios ihre Wirkung entfalten./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 15:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2024 / 15:54 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.