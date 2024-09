NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach einem Treffen mit dem Konzernchef mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Sie habe mit Leonhard Birnbaum über Energienetze, Kundenlösungen und die Bilanzstärke gesprochen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran am Donnerstag. Die Gespräche untermauerten ihre These, dass sich das regulatorische Umfeld für den Energiekonzern verbessert und sich die Wachstumschancen erhärten./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 15:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2024 / 15:27 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.