HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evotec vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Noch gebe es keine großen Kurstreiber, doch sorge die jüngste Expansion der Partnerschaft mit Sandoz für einen vielversprechenden Ausblick, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein echter Kurstreiber vor der Vorlage der Neunmonatszahlen im Herbst sei aber unwahrscheinlich. So dürften sich die Gewinnentwicklung im zweiten Halbjahr angesichts der Auftragslage verbessern./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.