NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 512 US-Dollar belassen. Analyst Luca Solca attestierte dem Sportwagenbauer und dem Luxusgüterkonzern Hermes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie gleiche Eigenschaften. Auch wenn es sich nicht um die absolut teuersten Marken handele, stünden beide unter den großen Volumen-Marken an der Spitze der Preispyramide. Die Unternehmen seien optimal positioniert, um vom zunehmenden Einkommens- und Vermögensgefälle zu profitieren. Ferrari bleibe die herausragende Aktie unter den von ihm beobachteten Automobilwerten./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2024 / 04:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2024 / 04:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.