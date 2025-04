HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sixt vor Zahlen von 135 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte für den Autoverleiher einen weiteren Umsatzanstieg bringen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Vorsteuergewinn sollte im Jahresvergleich gestiegen sein. Die Aktie sei derzeit deutlich günstiger bewertet als US-Wettbewerber. Wegen etwas niedrigerer Erwartungen an das Geschäftswachstum in den USA im laufenden und kommenden Jahr habe er seine Gewinnerwartungen aber etwas reduziert./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



