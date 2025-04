NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer vor Quartalszahlen und nach einem Unternehmenskontakt von 100,40 auf 85,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Sparte Primary Packaging Glass (PPG) belaste weiterhin der Lagerabbau, während die im vergangenen Quartal beobachtete Schwäche im Kosmetik- und Lebensmittelgeschäft anhalte, schrieb Analystin Delphine Le Louet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Sie reduzierte ihre Ergebnisprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2024/25 und 2025/26./edh/ajx



