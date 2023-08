FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Der Telekommunikationsanbieter habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Segment TV&Medien wachse überproportional und gewinne damit weiter an Bedeutung. Getragen werde dieses Wachstum vom IPTV-Produkt waipu.tv, das aktuell zusätzlich von der Kooperation mit Deutsche Glasfaser profitiere./la/he



