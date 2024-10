NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Freenet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Unter den vom US-Analysehaus etwa 150 beobachteten europäischen Werten mit mittelgroßer und kleinerer Marktkapitalisierung steht Freenet auf einer Liste mit den 10 Favoriten von Bernstein. Analyst Aleksander Peterc betonte bei Freenet in einer am Dienstag vorliegenden Studie die starke IPTV-Dynamik vor dem Hintergrund regulativer Veränderungen im deutschen Markt./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2024 / 16:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.