ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4520 Franken belassen. Der Fokus habe dort auf dem Duftstoffgeschäft gelegen, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die allgemein erwartete Abschwächung des Wachstums in diesem Segment sei in puncto Zeitpunkt und Ausmaß heftig debattiert worden, ebenso wie deren Auswirkung auf die Profitabilität./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2024 / 00:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2024 / 00:40 / GMT



