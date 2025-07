FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberg Materials nach Zahlen von 203 auf 226 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem guten zweiten Quartal. Der Baustoffkonzern profitiere von 2026 an vom deutschen Infrastrukturprogramm. Reigber zufolge verdient die Aktie einen Aufschlag im Vergleich zu denen der Wettbewerber./rob/ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.