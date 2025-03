NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Das vierte Quartal des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers sei enttäuschend gewesen und der Ausblick sei schwach, schrieb Analyst David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kommentare über Werbeaktionen im Konsumgüterbereich dämpften außerdem die Hoffnung, dass die bisherige Strategie - nachhaltig höhere Preise für wichtige Marken - erfolgreich sei./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 03:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 03:06 / ET





