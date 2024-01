NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analystin Sara Russo bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Austausch mit einem Branchenexperten zu den Eigenschaften von SiC-Leistungshalbleitern im Vergleich zu herkömmlichen Siliziumbausteinen. Es überrasche nicht, dass es noch viele Kontroversen gebe, da die Entwicklung des SiC-Marktes noch in den Kinderschuhen stecke. Infineon komme indes aus einer Position, in der der Unternehmen eine Geschichte und ein Wissen im Bereich Leistungshalbleitern habe, auf das es aufbauen könne./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2024 / 18:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.