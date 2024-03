NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach einer Analyse des Automobil-Chipmarktes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Ein verlangsamtes Wachstum und gekürzte Ziele seien ein Zeichen für eine zyklische Korrektur der Chipnachfrage in der Autoindustrie, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Infineon sollte von einem starken Wachstum profitieren, sobald die zyklischen Herausforderungen in diesem Jahr abgehakt werden./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 06:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 06:27 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.