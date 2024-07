NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 211 US-Dollar belassen. Der Kerngewinn je Aktie liege über der Markterwartung und vor allem über seiner Schätzung, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alles in allem habe die US-Bank im Vergleich zu den Unwägbarkeiten zu Beginn des Quartals ein starkes Kernergebnis vorzuweisen. Dieses sei auf über den Erwartungen liegende Provisionserträge zurückzuführen, die nur teilweise durch höhere Rückstellungen und höhere Kosten zunichtegemacht worden seien./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2024 / 08:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2024 / 08:26 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.