NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Er habe seine Schätzungen für US-Banken aktualisiert, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für JPMorgan ist der Experte weiter positiv gestimmt. Das Institut erziele sowohl in seinem Retail- als auch in seinem Vermögensverwaltungsgeschäft Größenvorteile. Die Bilanz von JPMorgan sei heute stärker als während der Finanzkrise und angesichts des beträchtlichen Kapitalbestands sowie der erstklassigen Zeichnungsstandards der Bank die beste in der Branche./la/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 12:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 12:56 / EDT



