FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für JPMorgan nach Quartalszahlen von 210 auf 250 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Bank habe das Jahr 2024 mit einem sehr starken Quartal beendet und seit etwas optimistischer fu?r die Entwicklung des Zinsu?berschusses in diesem Jahr geworden, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er machte sowohl das geänderte Zinsumfeld als auch eine möglicherweise laxere Regulierung unter der neuen US-Regierung als potenzielle Kurstreiber aus./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 11:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 12:05 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.