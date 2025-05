FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für JPMorgan nach einem Investorentag auf "Halten" mit einem fairen Wert von 250 US-Dollar belassen. Analyst Philipp Häßler zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Fazit, dass beeindruckende Zahlen zu den einzelnen Geschäftsbereichen präsentiert worden seien, während es für die diesjährigen Ziele "nur" eine Bestätigung gegeben habe. Er vermisst bei den Aktien die kurzfristigen Kurstreiber, sie seien derzeit fair bewertet./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 14:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.