Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung für die Aktien der heimischen Kapsch TrafficCom von "Hold" auf "Accumulate" hochgenommen. Das Kursziel wurde vom zuständigen Analysten Daniel Lion gleichzeitig von 15,0 auf 17,5 Euro nach oben revidiert.

Der Experte schreibt von ersten Anzeichen einer Verbesserung beim Mautausrüster. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres kehrte das Unternehmen in die Gewinnzone zurück, nachdem zuvor in fünf aufeinanderfolgenden Quartal auf Basis des EBITDA ein Verlust erwirtschaftet worden war.

Die Prognosen für den Gewinn je Aktie für die Jahre 2021/22 bis 2023/24 lauten auf 0,80 bzw. 1,88 sowie 2,12 Euro. Eine Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 Euro je Titel wird erst im Geschäftsjahr 2023/24 erwartet.

Die Aktien von Kapsch TrafficCom notierten am Donnerstagvormittag an der Wiener Börse mit plus 0,40 Prozent bei 15,14 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) ste/spo

ISIN AT000KAPSCH9 WEB http://www.kapsch.net

AFA0018 2021-08-12/09:52