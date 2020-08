Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben die Bewertung der Aktie von Kapsch TrafficCom mit "Hold" wieder aufgenommen. Als Kursziel für die Titel des Mautsystemausrüsters wurde von der RCB-Expertin Teresa Schinwald ein Wert von 14,50 Euro errechnet.

Das Unternehmen stehe vor einem schwierigen Geschäftsjahr 2020/21, schreibt die Analystin. Der Verlust von Aufträgen und das Auslaufen von Projekten lasten auf den Ergebnissen. Für das laufende Jahr werde ein Umsatzrückgang in Höhe von 15 Prozent erwartet.

Am Freitagnachmittag gegen 16.25 Uhr notierten die Kapsch TrafficCom-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,12 Prozent bei 13,55 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

