Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung der Aktien von Kapsch TrafficCom mit "Hold" wieder aufgenommen, nachdem sie zuvor "Under Review" gestanden waren. Das Kursziel liegt nun bei 12,5 Euro. In der Analyse von Daniel Lion ist von einer konservativeren Bewertung die Rede, die unter anderem keine Kompensationszahlung für den gekündigten deutschen Pkw-Maut-Vertrag berücksichtig.

Das neue Bewertungsmodell fuße nun auf die zu erwarteten Geschäftsentwicklungen des Unternehmens. Dabei stehen schwache Bilanzkennzahlen im Fokus. Allerdings sehen die Analysten der Erste Group auch Licht: So gäbe es Chancen, dass die Auftragseingänge in den kommenden 12 bis 24 Monaten um bis zu 800 Mio. Euro anschwellen. Das neue Geschäftsjahr dürfte allerdings nur langsam in die Gänge kommen.

Die Prognose für den Gewinn je Aktie für 2023/24 lautet auf 0,17 Euro. Für die zwei Folgejahre werden 0,72 Euro bzw. 0,99 Euro Gewinn je Aktie erwartet. Eine Dividende wird nicht erwartet.

Zum Vergleich: Die Aktien von Kapsch TrafficCom waren am Donnerstag an der Wiener Börse bei 11,75 Euro aus dem Handel gegangen.

