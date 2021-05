Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung für die Aktien der heimischen Kapsch TrafficCom mit "hold" wieder aufgenommen, nachdem die Titel zunächst "under review" gestanden waren. Das Kursziel wurde von Analyst Daniel Lion mit 15,0 Euro festgelegt.

Laut dem Experten tritt das Unternehmen in eine Phase der Stabilisierung ein, die einige Quartale lang andauern dürfte. Die vorläufigen Jahreszahlen des Konzerns wiesen indes einen erheblichen Verlust wegen Restrukturierungsmaßnahmen aus. Allerdings habe Kapsch "zumindest" eine positive bereinigte Marge für das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) vorgelegt.

Die Schätzung für das Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 2021/22 liegt bei 0,54 Euro je Titel. Für das Folgejahr wird ein Gewinn von 1,74 Euro je Anteilsschein prognostiziert. Dividenden sollen für diese beiden Perioden nicht ausbezahlt werden.

Die Aktien von Kapsch TrafficCom notierten am Dienstag in der Früh an der Wiener Börse mit minus 1,66 Prozent bei 14,22 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

