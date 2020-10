Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Mautsystemausrüsters Kapsch TrafficCom von 14,5 auf 12,5 Euro herabgesetzt. Das "Hold"-Votum hat die RCB-Analystin Theresa Schinwald unterdessen bestätigt.

Die Kurszielsenkung folgt laut Schinwald auf die am vergangenen Freitag von dem Mautspezialisten abgesetzte Gewinnwarnung. Das operative Ergebnis (EBIT) werde im heurigen Geschäftsjahr im zweistelligen Millionenbereich negativ ausfallen und eine Dividendenzahlung ist nicht vorgesehen. Grund hierfür sind einerseits niedrigere Umsätze im Komponentengeschäft durch das infolge der Coronakrise gesunkene Verkehrsaufkommen. Daneben komme es auch vermehrt zu Verzögerungen bei Ausschreibungen und Auftragserteilungen.

Trotz des negativen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bleibt die RCB-Expertin auf lange Sicht positiv gestimmt. Im Hinblick auf die Präsentation der Zweitquartalszahlen der Kapsch TrafficCom Mitte November erhofft sich Schinwald ein klareres Bild der Geschäftslage durch Kommentare und Aussagen des Managements.

Am Montag zu Mittag notierten die Titel der Kapsch TrafficCom an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 11,75 Euro.

