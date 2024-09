Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien von Kapsch TrafficCom von 15,0 auf 13,0 Euro reduziert. Das Anlagevotum "Buy" wurde vom zuständigen Experten Daniel Lion allerdings bestätigt. Zum Vergleich: Die Titel von Kapsch TrafficCom waren am Dienstag bei 8,42 Euro aus dem Handel gegangen.

Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 sei mit einem leichten Umsatzwachstum den Erwartungen entsprechend ausgefallen, schrieb der Experte. Was die Analysten aber "offensichtlich nicht geschätzt" haben, war ein weiterer negativer Einmaleffekt in der Höhe von 7 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Entkonsolidierung des Geschäfts in Afrika. Als Grund für die Senkung des Kursziels gaben die Experten jedoch reduzierte Margenerwartungen an.

Die Prognose für das Ergebnis je Aktie für 2024/25 lautet nun auf minus 0,44 Euro. Für die zwei Folgejahre werden 0,76 Euro bzw. 0,94 Euro Gewinn je Aktie erwartet. Eine Dividende wird erst für das Geschäftsjahr 2026/27 wieder gesehen und zwar in der Höhe von 0,26 Euro.

