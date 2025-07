Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im MDAX

Der MDAX zeigte sich am Abend wenig bewegt.

Letztendlich beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 31 594,61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 315,683 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,191 Prozent auf 31 596,78 Punkte an der Kurstafel, nach 31 536,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 503,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 752,97 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 4,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 548,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2025, wurde der MDAX mit 25 703,63 Punkten gehandelt. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 10.07.2024, bei 25 613,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 22,85 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31 752,97 Punkte. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Gerresheimer (+ 4,47 Prozent auf 50,50 EUR), KION GROUP (+ 3,40 Prozent auf 54,75 EUR), Nordex (+ 3,15 Prozent auf 19,31 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,30 Prozent auf 71,05 EUR) und RATIONAL (+ 2,13 Prozent auf 741,50 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen RTL (-5,28 Prozent auf 35,00 EUR), RENK (-2,36 Prozent auf 71,25 EUR), Talanx (-2,04 Prozent auf 110,40 EUR), Nemetschek SE (-1,93 Prozent auf 126,80 EUR) und K+S (-1,86 Prozent auf 15,83 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 747 938 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,102 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die TUI-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at