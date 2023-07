NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen. Analyst Harry Gowers überarbeitete seine Prognosen mit Blick auf die im August anstehende Quartalsbilanz. Dabei hob er die Aussicht auf womöglich höhere Gewinnziele der Fluggesellschaft dank der starken Trends im Sommer hervor. Zudem verfüge der Konzern über die stärkste Bilanz innerhalb der etablierten Anbieter, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach der zuletzt eher unterdurchschnittlichen Kursentwicklung sollte am Markt ferner das Vertrauen steigen, dass Lufthansa mindestens das Profitabilitätsziel einer Ebit-Marge von 8 Prozent im kommenden Jahr erreichen könne./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 10:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / 10:37 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.