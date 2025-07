Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsende

Der Euro STOXX 50 erhöhte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,31 Prozent auf 5 395,85 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,457 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,051 Prozent auf 5 376,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5 379,20 Punkten am Vortag.

Bei 5 404,08 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 363,98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,265 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 303,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 160,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 30.07.2024, einen Wert von 4 841,00 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,72 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 568,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 4,06 Prozent auf 5,43 EUR), SAP SE (+ 1,83 Prozent auf 253,00 EUR), UniCredit (+ 1,75 Prozent auf 64,10 EUR), Infineon (+ 1,13 Prozent auf 35,88 EUR) und Siemens (+ 0,84 Prozent auf 228,95 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen adidas (-11,53 Prozent auf 174,90 EUR), Stellantis (-4,35 Prozent auf 7,92 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,42 Prozent auf 51,39 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 93,60 EUR) und BMW (-1,95 Prozent auf 84,48 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 297 948 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 289,345 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

2025 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at