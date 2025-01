FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta nach Quartalszahlen von 660 auf 775 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Bei dem Facebook-Konzern laufe das Geschäft auf Hochtouren und generiere einen sehr hohen operativen Cashflow, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei vor dem Hintergrund massiv steigender Investitionen in KI-Lösungen und IT-Infrastruktur auch erforderlich. Der Experte wertet die stärkere Personalisierung der KI-Dienste positiv, weil sie eine noch stärkere Kundenbindung herstelle, und zwar sowohl bei den Nutzern als auch bei den Werbetreibenden./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2025 / 16:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 16:36 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.