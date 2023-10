ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen des Softwarekonzerns habe er seine Schätzungen an die jüngst vollzogene Übernahme von Blizzard Activision angepasst, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass auch das Unternehmen noch Ausblick veröffentlichen wird, der die Auswirkungen der Transaktion berücksichtigt./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 00:59 / GMT





